Es candidato a sacar a Laporta del Barcelona y revela lo que hará con Messi si gana la presidencia: "Rehacer puentes"

<br />Y en cuanto a su candidato como entrenador, ha admitido que Hansi Flick tiene "prioridad absoluta" por lo que ha conseguido."Es muy profesional y (Flick) estará contento cuando ganemos y vea la estructura profesional. ¿Xavi? Él no quiere volver al club, se ha sentido engañado", ha comentado.Font, consideró que las elecciones deben ser "un plebiscito" en el que los socios tienen que elegir entre "el Barça o el modelo caduco que representa Joan Laporta"."Es la hora de pasar del yo al nosotros", ha dicho Font, que compareció un día después del anuncio de la fecha oficial de los comicios en un acto en el que estuvo acompañado, entre otros, por Gemma Amat, hija de uno de los fundadores de La Masia; Carles Urdiales, presidente de 'Seguiment FCB', y de Jaume Guardiola, presidente de la comisión económica con Laporta durante un año y medio.