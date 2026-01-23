Es candidato a sacar a Laporta del Barcelona y revela lo que hará con Messi si gana la presidencia: "Rehacer puentes"

El empresario Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres' y aspirante a presidir el FC Barcelona, ha asegurado si sale ganador en las elecciones del próximo 15 de marzo, lo primero que hará será llamar a Leo Messi, "para rehacer puentes" con la leyenda azulgrana. Font, que quedó segundo en los últimos comicios por detrás de Laporta, ha asegurado que hay que "para rehacer puentes con leyendas del club y con él, particularmente".



Y en cuanto a su candidato como entrenador, ha admitido que Hansi Flick tiene "prioridad absoluta" por lo que ha conseguido. "Es muy profesional y (Flick) estará contento cuando ganemos y vea la estructura profesional. ¿Xavi? Él no quiere volver al club, se ha sentido engañado", ha comentado. Font, consideró que las elecciones deben ser "un plebiscito" en el que los socios tienen que elegir entre "el Barça o el modelo caduco que representa Joan Laporta". "Es la hora de pasar del yo al nosotros", ha dicho Font, que compareció un día después del anuncio de la fecha oficial de los comicios en un acto en el que estuvo acompañado, entre otros, por Gemma Amat, hija de uno de los fundadores de La Masia; Carles Urdiales, presidente de 'Seguiment FCB', y de Jaume Guardiola, presidente de la comisión económica con Laporta durante un año y medio.

Font aboga por una candidatura unitaria contra Laporta



En cuanto a la posibilidad de conseguir una candidatura unitaria con el resto de aspirantes (Marc Ciria, Xavier Vilajoana...) para luchar contra Laporta, Font ha comentado que llevan "mucho tiempo hablando". "Todos saben la visión que tenemos. Las puertas están abiertas para todos los que la compartan. Esperemos que esta situación plebiscitaria se convierta en una realidad para que al final haya dos papeletas, esto es lo que interesa a los socios del Barça", ha resumido. Font ha comentado que están "muy contentos" de que haya llegado el día: "Queríamos que fuera lo más pronto posible, pero también garantizar la máxima participación".

En ese sentido se ha referido a la necesidad de que las elecciones se celebren un día de partido, y pedirá en ese caso al club que no se vendan entradas a no socios para "fomentar la participación". "Son las elecciones más importantes de la historia. La situación del club es preocupante, no es un tema de opiniones, los datos son los que son. La situación económica es muy complicada con una gestión económica deficiente", ha recordado. Font considera que frente al relato de la directiva se contraponen los datos. "Lo del 1:1 parece que son los padres y en la historia del club, es el momento en el que los dirigentes están más separados de los socios. Están enemistados con las peñas, problemas en Montjuïc, en los desplazamientos... Hay miles de socios que desean un cambio", ha resumido.





Font denuncia la "opacidad y engaño" de la directiva



Ha insistido que durante el mandato de Laporta se han producidos momentos de "opacidad y de engaño". "Hemos engañado a leyendas del club (Messi, Xavi, Koeman...), un mandato en el que se han pagado decenas de millones en comisiones y con compañeros de viaje cuestionados", ha comentado Font. Además Font ha recordado que "algunos directivos" del club, como demostró una investigación de 'El Periódico', "se han puesto dinero en el bolsillo". "Es el caso ISL. Es un investigación en la que se demuestra que 350.000 euros van a una cuenta de directivos. Dos meses después, ISL hizo de intermediario para dos partidos en USA, e ingresó lo mismo que había ingresado anteriormente en la citada cuenta", ha insistido. "Estas elecciones no son para elegir entre un candidato u otro, ni para elegir a una persona, sino para elegir si queremos seguir en este modelo personalista propio de los 80 o con el nuestro, que atrae el talento, que es transparente", ha aclarado Font, que cree que el Barça "volverá a ser de su gente".

Críticos con la gestión social y económica del club