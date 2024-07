La dura advertencia de Luis De la Fuente a Lamine Yamal y lo que le ‘molesta’ de Nico Williams: “Debe de entenderlo”

El seleccionador de España, Luis De la Fuente habló este domingo con Diario AS previo a las semifinales ante Francia en la Eurocopa 2024.

Lo que ‘molesta’ de Nico y Yamal: Este es el consejo de Luis De la Fuente.

No siempre se puede jugar a cien por hora. No es un eslogan mío, pero la velocidad y la potencia sin control no sirven de nada. Hay que dominar la velocidad, el control del juego... Queda muy bien y son fantásticos futbolistas, pero a veces hay que bajar las revoluciones.

¿Un plan para frenar a Mbappé?

Rápidamente, le diría que con jugadores de esas características, que tienen tanto desborde, como también lo tiene Dembélé, las ayudas son importantes. Es la única manera, además de mantener el equilibrio.