“Pep Guardiola mató al fútbol y ahora son robots; ya no veremos genios como Ronaldinho o Hazard”

Y argumentó sobre el juego de Pep Guardiola: “El arquero debe ser un número ‘10’. Los defensas, el central, debe barrer, usar su cabeza, ese tipo de cosas. Pero ahora todos quieren jugar de manera extraordinaria. El tiki-taka solo Guardiola lo puede hacer. ¿Por qué todos lo copian a él? No tenemos más creatividad”.

“Creo que Guardiola es uno de los mejores entrenadores, pero mató al juego. Y cuando digo esto, la gente dirá que se debe a que soy del United y el del City, pero no . Sino por que ahora tenemos robots . Ve a una academia, todos quieren jugar como él”, aseguró el francés que jugó en el Manchester United.

Evra está molesto por lo que ha provado Pep Guardiola en el fútbol y afirma que cada vez quedarán jugadores habilidosos como Ronaldinho y Hazard.

“No hay más genios. No veremos nunca más a un jugador como Ronaldinho, o como Hazard, o quien ustedes quieran. Por que cuando ese jugador esté joven. ¿Sabes que le diran sus entrenadores? ‘Si no pasas el balón, te pondré en el banco de suplentes’. El fútbol viene de las calles”, cerró.