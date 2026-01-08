Internacionales

¡Para ponerse de pie! Fede Valverde anota descomunal golazo para Real Madrid vs Atlético por la Supercopa

El volante del Real Madrid anotó un tremendo golazo de tiro libre que venció la cabaña de Oblak.

Fede Valverde volvió a aparecer en una cita grande y lo hizo con un auténtico golazo que marcó el rumbo de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid, disputada en Yeda, Arabia Saudita. El uruguayo abrió el marcador de manera tempranera y desató la euforia blanca en un duelo cargado de tensión y expectativa por el boleto a la final.

El tanto llegó apenas al minuto dos, cuando Valverde se paró frente al balón para ejecutar un tiro libre desde fuera del área. Con un golpeo potente y preciso, el mediocampista sacó un disparo que superó la estirada de Jan Oblak y se coló en el costado superior derecho del arco colchonero, imposible para el guardameta del Atlético.

La anotación temprana le permitió al Real Madrid manejar el ritmo del encuentro con mayor tranquilidad, mientras el Atlético se vio obligado a adelantar líneas en busca del empate.

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en Yeda con el objetivo de alcanzar la gran final de la Supercopa de España, instancia en la que ya espera el Barcelona. El golazo de Fede Valverde no solo encendió la semifinal, sino que reafirmó su importancia en los partidos decisivos y su capacidad para aparecer cuando más se le necesita.

