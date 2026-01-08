¡Para ponerse de pie! Fede Valverde anota descomunal golazo para Real Madrid vs Atlético por la Supercopa

Fede Valverde volvió a aparecer en una cita grande y lo hizo con un auténtico golazo que marcó el rumbo de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid, disputada en Yeda, Arabia Saudita. El uruguayo abrió el marcador de manera tempranera y desató la euforia blanca en un duelo cargado de tensión y expectativa por el boleto a la final.

El tanto llegó apenas al minuto dos, cuando Valverde se paró frente al balón para ejecutar un tiro libre desde fuera del área. Con un golpeo potente y preciso, el mediocampista sacó un disparo que superó la estirada de Jan Oblak y se coló en el costado superior derecho del arco colchonero, imposible para el guardameta del Atlético.