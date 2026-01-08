¡Para ponerse de pie! Fede Valverde anota descomunal golazo para Real Madrid vs Atlético por la Supercopa

La anotación temprana le permitió al Real Madrid manejar el ritmo del encuentro con mayor tranquilidad, mientras el Atlético se vio obligado a adelantar líneas en busca del empate. Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en Yeda con el objetivo de alcanzar la gran final de la Supercopa de España, instancia en la que ya espera el Barcelona. El golazo de Fede Valverde no solo encendió la semifinal, sino que reafirmó su importancia en los partidos decisivos y su capacidad para aparecer cuando más se le necesita.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA</a></b>