Gianni Infantino lo pacta y FIFA hace un anuncio sobre Tiktok para el Mundial 2026: "Más allá de 90 minutos"

La red social TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con el objetivo de convertirla en "referencia para aficionados y creadores durante el torneo", según informó este jueves la organización en un comunicado.El acuerdo entre FIFA y TikTok estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales de la competición explotarlos en esta red social, "retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA", así como "monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok".