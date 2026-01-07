Llegó con Pep Guardiola al Manchester City y ahora lo echa del equipo: "Es uno de esos casos"

<b>Pep Guardiola</b>, técnico del <b>Manchester City</b>, ha abierto la puerta de salida a John Stones por sus recientes problemas con las lesiones.Stones, de 31 años, acaba contrato el próximo verano y ha visto muy limitadas sus apariciones en las dos últimas temporadas debido a las lesiones. La campaña pasada solo jugó once partidos de Premier League, mientras que en el presente curso ha disputado siete partidos y no estará disponible este fin de semana contra el<b> Brighton &amp; Hove Albion.</b>