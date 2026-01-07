Bellingham tuvo una llamativa respuesta para el momento que vive Real Madrid antes de la Supercopa de España

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, analizó este miércoles la primera mitad de temporada del Real Madrid y quiso destacar que “no es ningún desastre”, ya que aún están vivos en todas las competiciones, aunque reconoció que quieren “estar mejor”, empezando por la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.“No tomo decisiones, puedo dar mi opinión. Estamos todos unidos en el vestuario, debemos estar unidos. A veces hay estos altibajos. Debemos ver dónde estamos ahora, en una semifinal, a cuatro puntos del líder en Liga, entre los ocho primeros de la Liga de Campeones... No es ningún desastre. Queremos estar mejor, espero que podamos ganar mañana, pero este tipo de decisiones no son nuestras”, dijo en rueda de prensa respecto al futuro de su entrenador, Xabi Alonso.