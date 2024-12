Hace poco más de dos semanas que la FIFA dio a conocer la lista de nominados a los premios The Best 2024, pero la sorpresa ha llegado este lunes con la innovadora idea que han tenido para esta edición.

Después de no encontrar una fecha asequible en el calendario hasta el próximo mes de marzo, los organizadores del evento ya se lo comunicaron a todos los nominados y nominadas.

“En la víspera de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Qatar 2024, en la que se enfrentarán Real Madrid y Pachuca, y que marca el segundo aniversario de la mejor final de la Copa Mundial de la FIFA de la historia, se celebrará una cena de gala en la famosa Aspire Academy. En la cita, se conocerán los ganadores de los premios The Best a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, goles y aficionados de 2024”, anuncia el organismo.

NOMINADOS A LOS PREMIOS THE BEST 2024

Completan el cartel de candidatos Leo Messi (Inter Miami), que fue el ganador del The Best 2023, Rodri Hernández (Manchester City) que se hizo merecedor del Balón de Oro en detrimento de Vinicius , Erling Haaland (Manchester City) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

En el cartel femenino de candidatas al The Best no hay color: la favorita a repetir premio a Mejor Jugadora es la blaugrana Aitana Bonmatí, campeona de todo con el Barça. Sus rivales por el galardón son sus compañeras de equipo Ona Batlle, Salma Paralluelo, Keira Walsh, Caroline Graham y las ya exazulgrana Lucy Bronze (Chelsea) y Mariona Caldentey (Arsenal).

Lionel Scaloni (Argentina), Luis de la Fuente (España), Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) y Carlo Ancelotti (Real Madrid) son los nominados a Mejor Entrenador del fútbol masculino.

En categoría femenina están Arthur Elias (Brasil), Elena Sadiku (Celtic), Emma Hayes (Chelsea/Estados Unidos), Futoshi Ikeda (Japón), Gareth Taylor (Manchester City), Jonatan Giráldez (Barcelona/Washington Spirit), Sandrine Soubeyrand (París FC) y Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais/Chelsea).