La respuesta de Florentino Pérez al ser consultado por Mbappé y su enorme elogio a Luka Modric: “Estamos obsesionados”

Un nuevo título ¿Qué significa?

”Significa bastante, hemos hecho algún cambio y estamos cuajando una nueva época con un entrenador que nos conoce muy bien y una defensa que la hemos cambiado y ha dado un resultado hasta la fecha muy bueno y estamos contentos y optimistas, hemos encontrado un nuevo rumbo que queríamos que es ganar”.

Marcelo se fue ovacionado

”Es una leyenda en el Real Madrid, creo que el reconocimiento es obvio en cualquier lugar del mundo y estoy muy contento de que le hayan dado esta gran ovación en este sitio donde hay muchos madridistas”

Partidazo de Luka Modric y Courtois

”Sin ganas de presumir, son los dos mejores en su puesto. El mejor portero y a Modric en un estado de forma envidiable, digno de volver a ganar el Balón de Oro”.

Primer título del año

”Nosotros siempre queremos ganarlo todo, nos lo enseñaron desde pequeñitos, hace 60 años desde que soy socio y así nos educaron, yo trabajo en la línea que nos marcó Santiago Bernabéu y estoy contento porque hemos ganado el primer título”.

La afición del Real Madrid en Arabia Saudita

”El Madrid es universal, a cada sitio que vas está lleno de madridistas. Está presente en todos los lugares del mundo. El Madrid es el club que tiene más aficionados en el mundo. Aprovecho para felicitar cómo nos han tratado aquí, en la organización de la Federación. Ha sido una semana buena para el fútbol español e internacionalmente reconocido por todos”.

Florentino Pérez fue entrevistado por El Chiringuito y en ese momento fue consultado por Kylian Mbappé, jugador del PSG que toda la afición merengue quiere.

¿Aquí también le han pedido a Mbappé?

”Me lo piden en todos los sitios”, ¿Qué le contesta usted? “Nada, yo no digo nada. Nosotros estamos obsesionados con que volvamos a encontrar una racha ganadora como la que teníamos y en eso estamos. Mbappé es un gran jugador, pero como he dicho está en otro equipo y no tenemos nada que opinar sobre ese tema”.