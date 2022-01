Ancelotti tras quedar campeón: ‘‘Cuando ganas te crees el más guapo y estos jugadores no se lo creen... además no son guapos’’

Luego de conquistar el Mundial de Clubes en 2014, Carlo Ancelotti volvió a levantar un título con el Real Madrid tras vencer al Athletic en la final de la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita y dio sus valoraciones en rueda de prensa.

Los goles con que Real Madrid se quedó con la Supercopa española

Campeones de la Supercopa

‘‘Hemos merecido el título. Ante un buen equipo como el Athletic se jugó otro partido, pero controlando la situación. Muy contento y muy feliz, un impulso para seguir. No tenemos mucho tiempo para pensar, viene otra competición. Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todos. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos (risas)’’.

Dueños del partido

“Hoy para mi gusto hemos tenido muchas posesiones, demasiadas. A Modric o a Kroos igual defender, pero lo hacen sin problemas. Es un equipo muy bueno, con un buen ambiente y todo nos lleva a competir por todo. Hay mucha calidad. Podemos jugar de muchas maneras diferentes. No me canso de ganar. Desde el Bayern no ganaba y ver feliz a mucha gente me hace feliz”.

Su quinto título como DT del Real Madrid

“Muy feliz, porque han sido dos partidos en los que jugamos bien, con distintas facetas. Hicimos hoy un juego distinto que el día del Barcelona, demostramos que merecimos ganar”.