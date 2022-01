$!Benzema habla sobre su rol junto a Cristiano en el Real Madrid: “Nunca me dije a mí mismo que tenía que pasarle el balón”

¿Y qué pasó para Karim cuando Ronaldo se marchó de la casa merengue? “Desde que se fue a la Juve , tomé el relevo a mi manera y me va bien. Cuando se fue, lo que cambió fue que me tocó a mí tomar el relevo, marcar goles y dar asistencias a mis otros compañeros. Yo no juego como Cristiano, y él no juega como Benzema”, puntualizó el crack galo.

El delantero del Real Madrid se ha convertido en una máquina goleadora desde que es el eje principal en el ataque blanco. Pasó de ostentar 192 anotaciones de 2009 a 2018 a tener, hasta la actualidad, 302, a un paso de superar a Raúl Gonzáles como el segundo máximo romperredes del club (323). Cristiano convirtió 450 dianas en 438 encuentros.

Para él, la compañía de Ronaldo no privó de exponer mejor versión, la cual a sus 34 años le ha llevado ser considerado como uno de los mejores delanteros del mundo.

“Él no me impidió ser la mejor versión de mí mismo. Ganamos muchos partidos, me divertí mucho. Pensar así es ser demasiado individual. Lo gané todo con él. La Champions League, muchos campeonatos, marcamos no sé cuántos goles, formamos parte del trío mágico con (Gareth) Bale, hubo muchos momentos muy buenos y no veo ninguno malo. Me he hecho cargo a mi manera y va bien”, cerró ‘el gato’.