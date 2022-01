Cristiano Ronaldo no aguanta más: ‘‘No vine al United para pelear por el séptimo lugar; no lo acepto, no lo tolero’’

Manchester United marcha en la séptima posición de la Premier League y esto ha hecho que Cristiano Ronaldo alze la voz y le exija públicamente a su equipo más compromiso en lo que resta de la temporada.

En una entrevista con Sky Sports, el delantero portugués dice que el United está para pelear entre los primeros puestos, habló sobre el técnico interino Ralf Rangnick y explicó que la principal intención es poder corresponder a la afición del club.

‘‘El Manchester United debe competir por cosas importantes. Tenemos que cambiar eso. No vine aquí para pelear por estar en el séptimo, sexto o quinto lugar. No lo acepto, no tolero que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros de la Premier League”, apuntó el luso, que no está conforme con el rendimiento en general.