¿Puede jugar en Brasil? La respuesta de Cristiano Ronaldo a la posibilidad de jugar en el fútbol de Sudamérica

La posibilidad está y hasta el propio Cristiano Ronaldo reconoce que puede jugar el fútbol de Sudamérica, es complicado por no imposible, así lo dejó claro en una entrevista con ESPN Brasil.

CR7 explicó que tiene una gran admiración por la nación verdeamarela, e incluso que es más cercano a su cultura de lo que muchos se imaginan.

“Lo que puedo decir con absoluta certeza es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, casada con un brasileño. Hago mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país al que tengo mucho respeto, sé mucho de Brasil”, explicó.

Cristiano no cierra la puerta a jugar en Brasil: Nadie dijo que volvería a Manchester a los 36 años y acá estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mis pensamientos. Pero en el fútbol todo es posible, no sé”.