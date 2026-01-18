Frenkie de Jong explota por el arbitraje de Gil Manzano tras derrota del Barcelona: "Es frustrante"

Sin embargo, el tono de Frenkie cambió al referirse a las decisiones arbitrales y, especialmente, a la actitud de Gil Manzano. “Al final si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. No lo he visto. Nos han dicho que no lo era”, explicó inicialmente, antes de recordar un precedente: “El año pasado pasó algo exactamente igual aquí”.El centrocampista fue aún más contundente al hablar de su rol como capitán y del trato recibido. “Lo que sí que quiero decir es que el árbitro no se puede ni hablar con él. Soy el capitán y no lo entiendo. Me mira con una cara como ‘soy más que tú’. Es frustrante. No se puede comportar así”, sentenció, dejando clara su indignación.