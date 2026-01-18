Internacionales

Frenkie de Jong explota por el arbitraje de Gil Manzano tras derrota del Barcelona: "Es frustrante"

El capitán del FC Barcelona mostró su inconformidad con el arbitraje de Gil Manzano en la derrota en Anoeta.

2026-01-18

La derrota del Barcelona ante la Real Sociedad en el Real Arena dejó un fuerte malestar en el vestuario azulgrana, y uno de los que dio la cara tras el pitazo final fue Frenkie de Jong. El capitán del Barça atendió a los micrófonos de DAZN y, aunque reconoció los errores propios, no ocultó su enfado por el arbitraje, al que señaló de forma directa.

En su primera valoración, el neerlandés consideró que el resultado fue injusto para su equipo. “Creo que merecemos ganar hoy. Hemos tenido muchas ocasiones, pero hay que meterlas. Hemos jugado bien, lo único es que no hemos ganado”, afirmó. Además, destacó el papel del guardameta rival: “Nos ha faltado meter las ocasiones. Su portero ha hecho muy buen partido”.

Hansi Flick atiza tras el escándalo arbitral en el Real Sociedad-Barcelona: "No quiero perder energía con este tipo"

Sin embargo, el tono de Frenkie cambió al referirse a las decisiones arbitrales y, especialmente, a la actitud de Gil Manzano. “Al final si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. No lo he visto. Nos han dicho que no lo era”, explicó inicialmente, antes de recordar un precedente: “El año pasado pasó algo exactamente igual aquí”.

El centrocampista fue aún más contundente al hablar de su rol como capitán y del trato recibido. “Lo que sí que quiero decir es que el árbitro no se puede ni hablar con él. Soy el capitán y no lo entiendo. Me mira con una cara como ‘soy más que tú’. Es frustrante. No se puede comportar así”, sentenció, dejando clara su indignación.

Portero de Senegal rompe el silencio y responde tras señalamientos de amaño en la Copa Africana: "Han pasado cosas..."

Para cerrar, Frenkie también criticó la gestión del tiempo en los minutos finales del encuentro. “Hemos fallado muchas ocasiones. Es lo más decepcionante”, reconoció, antes de detallar la acción que terminó con una amonestación: “Al final del partido, en el añadido, le voy diciendo vigila el tiempo... y no ha dado ni diez segundos más. Me parece de locos. Le dije eso y me saca tarjeta”. Un cierre que reflejó el profundo malestar del capitán azulgrana tras el tropiezo en Anoeta.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga de España
|