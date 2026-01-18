Hansi Flick atiza tras el escándalo arbitral en el Real Sociedad-Barcelona: "No quiero perder energía con este tipo"

Al ser consultado por las declaraciones de Frenkie de Jong sobre el arbitraje, Flick fue claro, aunque midió sus palabras. “Estoy de acuerdo con Frenkie, pero no quiero perder energía en este tipo”, comentó inicialmente. Más adelante reforzó esa postura: “No estoy en el campo, pero sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Frenkie. No quiero perder energía en este tío, todo el mundo ha visto su actuación”.Finalmente, el técnico azulgrana profundizó en su visión sobre el arbitraje y cerró con ironía. “No estoy decepcionado con el arbitraje, porque todos sabemos que es así. Hay árbitros muy buenos en LaLiga, pero todos sabemos cómo es. Frenkie tiene razón, siempre está calmado, es el capitán y quiere hablar con el árbitro y no puede. OK, hay que aceptarlo, es así”, insistió, aclarando que “mi decepción es por volver a casa sin ningún punto”. Sobre el gol anulado a Lamine Yamal, fue tajante: “¿Era el mismo árbitro de VAR que la pasada temporada?, ¿sí?, OK, muy bien”, rematando en castellano y con aplausos: “Bien, buen trabajo”.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/tabla-posiciones-liga-espanola-barcelona-sufre-duro-reves-anoeta-real-madrid-pisa-talones-cules-MF28969500" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA</a></b>