Internacionales

Hansi Flick atiza tras el escándalo arbitral en el Real Sociedad-Barcelona: "No quiero perder energía con este tipo"

El entrenador alemán del Barcelona expresó su malestar tras los goles anulados del Barcelona ante Real Sociedad.

2026-01-18

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció tras el partido visiblemente decepcionado por el resultado, aunque satisfecho en líneas generales con el rendimiento de su equipo. “Decepcionado por el resultado, pero contento con el juego del equipo, excepto en algunos momentos en que debimos defender mejor”, expresó el técnico alemán, dejando claro que el marcador no reflejó lo ocurrido en el campo.

En su análisis del encuentro, Flick insistió en que el Barcelona fue superior durante amplios tramos. “Hemos creado muchas ocasiones, el marcador no refleja lo que hemos visto. Hay días en que inviertes mucha energía y al final eres desafortunado”, señaló. Aun así, subrayó que el proceso va por buen camino: “Valoro lo que he visto. En algunas situaciones hay que defender mejor, es un proceso, pero aprecio lo que he visto”.

El alemán reveló también el mensaje que trasladó al vestuario tras el pitazo final. “Así se lo he dicho a los jugadores, no hemos estado afortunados y ahora hay que centrarse en el próximo partido”, explicó. Incluso fue más contundente al asegurar que “sí, creo que es el partido con peor suerte de mi carrera”, aunque reiteró que el equipo debe mantenerse firme: “Debemos seguir en esta línea, estoy contento con el juego de las últimas semanas, y no gastar energías en otros aspectos, como el árbitro”.

Flick sí fue crítico en acciones puntuales del juego, especialmente tras el empate. “Después del 1-1 estábamos en buena forma, jugando bien, y aquel gol nos mató. Desde luego, debíamos defender mejor en el origen y en el centro y eso es lo que tenemos que corregir”, afirmó, señalando aspectos concretos a mejorar de cara a los próximos compromisos.

Al ser consultado por las declaraciones de Frenkie de Jong sobre el arbitraje, Flick fue claro, aunque midió sus palabras. “Estoy de acuerdo con Frenkie, pero no quiero perder energía en este tipo”, comentó inicialmente. Más adelante reforzó esa postura: “No estoy en el campo, pero sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Frenkie. No quiero perder energía en este tío, todo el mundo ha visto su actuación”.

Finalmente, el técnico azulgrana profundizó en su visión sobre el arbitraje y cerró con ironía. “No estoy decepcionado con el arbitraje, porque todos sabemos que es así. Hay árbitros muy buenos en LaLiga, pero todos sabemos cómo es. Frenkie tiene razón, siempre está calmado, es el capitán y quiere hablar con el árbitro y no puede. OK, hay que aceptarlo, es así”, insistió, aclarando que “mi decepción es por volver a casa sin ningún punto”. Sobre el gol anulado a Lamine Yamal, fue tajante: “¿Era el mismo árbitro de VAR que la pasada temporada?, ¿sí?, OK, muy bien”, rematando en castellano y con aplausos: “Bien, buen trabajo”.

