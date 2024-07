Gignac y el feo desplante a una leyenda del fútbol mexicano... ¡Lo dejó con la mano estirada!

La Liga MX se llevó el Skills Challenge previo al All Star Game contra la MLS, no obstante la nota del día y los reflectores se los llevó el crack francés André-Pierre Gignac y no precisamente por su actuación en las pruebas de habilidades.

Fue antes de iniciar el evento donde el jugador de los Tigres de México se negó a saludar a Luis ‘Matador’ Hernández, una leyenda del balompié mexicano.

Gignac caminó a la cancha y tras saludar a la cuarteta arbitral, dejó al exfutbolista con la mano extendida para luego proceder al saludo a Alicia Cervantes, jugadora de Chivas Femenil y que fue la elegida para representar al futbol mexicano en la rama femenil.

El gesto del europeo tomó por sorpresa a más de uno, incluso al mismo Hernández, que siguió con la mirada al francés y sonrió apenado ante el desplante de Gignac.