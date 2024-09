Golpe de Florentino a la Premier: las cuatro bombas que ficharía Real Madrid del City, Liverpool, Tottenham y Arsenal

El madrileño no es el único futbolista de la Premier League que figura en el radar merengue. Según cuenta The Independent, los de Chamartín tampoco pierden de vista a Trent Alexander-Arnold, versátil lateral diestro de 25 años que acaba contrato con el Liverpool el verano que viene y que, de no renovarlo, podría aterrizar en el Santiago Bernabéu a coste cero.

Además está pendiente de dos centrales que están dando mucho de qué hablar en la Premier League. El primero es William Saliba (23 años). El defensor del Arsenal es pilar en el equipo de Mikel Arteta.