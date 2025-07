Gonzalo García lo pone en jaque: el futbolista del Real Madrid que quiere irse y gigante de Europa lo quiere fichar

"Para ser honesto, lo que más me pasa por la cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo de 2026. Estoy preocupado porque mi sueño es estar en el Mundial. Es difícil incluso hablar de eso", había dicho el delantero. Y agregaba: "Quiero ayudar a Brasil a ganar su sexto Mundial. Soy sincero, tengo miedo. Es muy difícil estar en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores del mundo y no jugar casi nunca. No puedo seguir así", expresó el joven futbolista brasileño.

La situación no ha cambiado demasiado desde entonces. A lo largo de la temporada, Carlo Ancelotti lo utilizó como suplente en la mayoría de los partidos importantes, y ahora, Xabi Alonso, con la irrupción de Gonzalo García como la nueva sensación del equipo, el panorama se complica aún más. El joven español brilló en el Mundial de Clubes con goles decisivos ante Al Hilal, Pachuca (asistencia), RB Salzburgo y Juventus, ganándose un lugar que muchos pensaban que sería para Endrick.

Desde dentro del club, se tomó una decisión firme y es que, no se fichará a otro delantero centro este mercado de verano. Se llegó a considerar a nombres como Edin Dzeko, Roberto Firmino o Budimir, pero la actuación de Gonzalo cambió todo. El club apuesta por él y eso deja a Endrick en segundo plano.