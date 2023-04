Un ídolo del Barcelona revela cómo Guardiola lo echó: “Yo era titular, pero luego me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna”

Sin embargo, las cualidades de Márquez no convencieron a un joven Guardiola que tomaba el banquillo del Barça en 2008. El técnico catalán fue quien decidió prescindir de los servicios del exdefensor azteca.

“Yo me lesiono en una semifinal de Champions contra Chelsea en 2009 (abril), el año en que se gana el triplete” recuerda Rafa en un diálogo con El Chiringuito. “Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna”, confiesa.

El ‘Káiser’ agregó cómo fue el final de su etapa en el Barça, abrupta e inesperada: “Esto comenzó a desesperarme porque mi mentalidad ganadora de jugar siempre y triunfar no me permitía verme en el banco de suplentes o la tribuna. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera. Tenía las puertas abiertas y me fui”.