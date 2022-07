‘‘Fue mi culpa no llegar al Manchester City; le fallé a Guardiola, lo llamé y le pedí perdón’’

Dani Alves pudo jugar en el Manchester City tras ponerle fin a su primera etapa en el Barcelona para luego ir a la Juventus. Pep Guardiola ya lo conocía y quería volverlo a dirigir cuando terminara su contrato con el equipo italiano, pero el brasileño se decidió por el PSG.

Barcelona no se detiene y negocia fichaje por 80 millones de euros

Más tarde, Alves volvió a su país para militar en el Sao Paulo, después regresó al club azulgrana y firmó solo por seis meses. Ahora, a sus 39 años, juega en México con los Pumas.

En diálogo con The Guardian, el defensor recordó: “Me arrepiento de ello. No es que yo elegí al PSG, en absoluto. No me arrepiento de jugar en el PSG, por supuesto que no. Mi tiempo en Francia fue increíble. Pero fue mi culpa que no funcionara con el Manchester City. El trato estuvo bien, pero tuve algunos problemas personales y tuve que cambiar mis planes”.

En esa misma línea, confesó: “Habría sido maravilloso trabajar con el hombre que volvió a cambiar mi vida. Me dejó un mal sabor no haberlo hecho, haberle fallado a él. No me gusta fallarle a la gente y especialmente a aquellos que creyeron, confiaron en mí y me ayudaron a convertirme en quien soy hoy. Lo llamé y le pedí perdón (a Guardiola). Fallé. Pero soy un ser humano y cometo errores”.