Las declaraciones de Piqué que ahora lo dejan mal parado tras los fichajes del Barça: ‘‘Somos diferentes, no podemos hacer eso’’

“El Madrid está un año sin ganar títulos y se gasta 160 millones en tres jugadores: Illarramendi, Isco y Bale. El Barcelona no puede hacer eso. Sabemos que somos diferentes porque podemos competir con ellos sin tener que gastar ese dinero. Obviamente, podemos fichar a Neymar por 60 ó 70 millones, pero no a tres o cuatro jugadores. Nosotros no somos un club pobre, pero estamos compitiendo con el club más rico de todos’’, decía en aquel momento Piqué.

Ahora ha sido el Barcelona el que, cero títulos y dos palancas después, ha gastado una millonada en seis futbolistas y ahora estarían negociando la llegada del portugués Bernardo Silva por 80 ‘kilos’.

Dichas declaraciones dejan mal parado a Piqué en la actualidad, sin mencionar que no tiene garantizada la titularidad y apunta para ser suplente la próxima campaña por las nuevas incorporaciones.