Rotundo: Xavi se pronuncia sobre la vuelta de Messi al Barcelona... ¡y su mensaje para Honduras!

‘‘Nosostros no hacemos partidos de exhibición. Para nosotros no hay amistosos, hay oportunidades. Aquí cada minuto es un examen. Se están jugando su prestigio, el jugar. Hay mucha competencia y eso es muy bueno”.

Juventud

“Tenemos jugadores jóvenes muy buenos que pueden marcar el futuro de este club. Veo que todos nos analizan bien”.

Fichar a jóvenes en lugar de veteranos

“Hubiésemos fichado o no, la presión habría sido enorme. Estoy contento de que se haya podido fichar muchas de las peticiones que hablamos con Mateu, Jordi y el presidente. La presión es máxima, pero yo no tengo miedo. El objetivo principal de este año es ganar títulos y yo no lo escondo. Creo que Lewandowski es un gran fichaje. No tengo ningún tipo de problema con la presión”.

¿Prioridad en el lateral?

“Nos queremos reforzar más. Cuantos más, mejor”.

Malestar en Europa por los fichajes

“Desde dentro, no tenemos esta sensación. Estamos fichando con la sensación de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo lo hacen? Intentando cuadrarlo todo. Pero sin saltarse ninguna norma, ni mucho menos”.