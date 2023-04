Guardiola lo revela: “Cada vez que no lo pongo a jugar se enoja conmigo, me lo hace notar todo el tiempo”

El Manchester City se instaló en la final de la FA Cup luego de golear al Sheffield United por 3-0 gracias al triplete del argelino Riyad Mahrez , futbolista que se molesta con Pep Guardiola cuando el técnico no le brinda minutos.

Así lo confesó el propio entrenador tras sellar la clasificación, en donde se medirán contra el Manchester United por el título. “Es gruñón conmigo cuando no juega, todo el tiempo. Me hace notar cuando está gruñón, se enoja”, declaró Guardiola en conferencia.

“Estoy muy feliz por él, le encanta jugar al fútbol, ha dado mucho por el Manchester City y espero que lo haga también en el futuro”, añadió el DT sobre el futbolista.

“Sé que perdí la batalla para hacerle entender a Mahrez lo importante que es para el grupo”, dijo Pep. Sin embargo, el catalán no desatiende a ninguno de sus dirigidos: “Le pregunté a Haaland qué pensaba cuando erró el penal en Múnich y me dijo: ‘La próxima vez voy a marcar’. Pero no el siguiente penal, sino la siguiente acción. Y marcó”.