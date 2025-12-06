City amenaza al Arsenal, Chelsea se cae y el infame puesto de Liverpool: tabla de posiciones de la Premier League

El <b>Liverpool</b> es incapaz de salir del pozo. Tuvo dos goles de ventaja contra el <b>Leeds United</b> y no pudo sentenciar. Llegó ganando de forma agónica al minuto 97 y aún así, le empataron. Otros dos puntos que se le escapan a los 'Reds', otra dosis de confianza que agota Arne Slot.El <b>Liverpool</b>, que pierde la oportunidad de ponerse quinto, parecía haber resuelto el encuentro con un doblete de<b> Hugo Ekitike </b>en espacio de dos minutos en la segunda parte, pero el <b>Leeds,</b> de la nada e impulsado por un penalti infantil de Ibrahima Konaté, logró empatar y, aunque <b>Dominik Szoboszlai</b> puso el a priori definitivo 2-3, Ao Tanaka les arrebató la victoria en el descuento.