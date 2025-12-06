City amenaza al Arsenal, Chelsea se cae y el infame puesto de Liverpool: tabla de posiciones de la Premier League

El Liverpool es incapaz de salir del pozo. Tuvo dos goles de ventaja contra el Leeds United y no pudo sentenciar. Llegó ganando de forma agónica al minuto 97 y aún así, le empataron. Otros dos puntos que se le escapan a los 'Reds', otra dosis de confianza que agota Arne Slot. El Liverpool, que pierde la oportunidad de ponerse quinto, parecía haber resuelto el encuentro con un doblete de Hugo Ekitike en espacio de dos minutos en la segunda parte, pero el Leeds, de la nada e impulsado por un penalti infantil de Ibrahima Konaté, logró empatar y, aunque Dominik Szoboszlai puso el a priori definitivo 2-3, Ao Tanaka les arrebató la victoria en el descuento.

Otro gris partido de los de Arne Slot, al que no le ha temblado el pulso para sentar en el banquillo a Mohamed Salah, el jugador que más cobra en el equipo, peor que poco a poco se va dando cuenta que esta no es la solución. El egipcio, que se marcha a la Copa de África en nueve días, volvió a iniciar el partido desde el banquillo y visto el desempeño de los suyos tampoco se puede asegurar que fuera un acierto. Porque el Liverpool no generó absolutamente nada en la primera mitad. Y el Leeds tampoco. Ni un solo disparo, ni dentro ni fuera, en los primeros 45 minutos. Sin duda, una de las peores primeras mitades de la Premier League esta temporada. Y si la segunda no empezó tan mal fue porque Joe Rodon salió de vestuarios con ganas de hacerle un regalo al Liverpool. El defensa se equivocó en un pase horizontal, le entregó la pelota Hugo Ekitike y este, en posición inmejorable, batió a Lucas Perri. Al Leeds le había saltado el plan de partido por los aires y apenas unos segundos después del 0-1, Ekitike fue derribado dentro del área por un defensa. Mientras el delantero aún reclamaba penalti, Conor Bradley robó la pelota cerca de la línea de cal y puso un centro que remató cómo pudo Ekitike. Gol con polémica y con incertidumbre, porque fue revisado un buen rato por el VAR por un posible fuera de juego al tiempo que Perri, el portero del Leeds se quejaba de un golpe.

Una vez subió el tanto al marcador, el Liverpool debería haber controlado el partido, pero al contrario, se le fue de las manos, ayudado por un Ibrahima Konaté que derribó a Wilfred Gnonto y provocó un penalti que transformó Dominic Calvert-Lewin. Dos minutos después del tanto del inglés, Anton Stach desnudó las carencias defensivas de los 'Reds', que permitieron que el alemán recibiera sin presión dentro del área, se abriera hueco y batiera a Alisson Becker. Se había vuelto a meter en un lío el Liverpool y le sacó de él Szoboszlai, en una jugada que llevó el sello de Mac Allister, porque el argentino fue clave para que la bola llegara al húngaro en posición de disparo. Mac Allister dejó pasar el pase raso de Ryan Gravenberch, despistó a la defensa del Leeds y Szboszlai recibió y cruzó la pelota ante Perri. Tenía el Liverpool la victoria en la mano, pero se echó a temblar cuando vio el descuento de nueve minutos con el que se iba a despedir el partido. Y los nervios se tradujeron en un golpe de realidad cuando Tanaka remató solo en el segundo palo un córner fatal defendido por los 'Reds'.



El empate hace que el Liverpool se quede octavo con 23 puntos y no aproveche los pinchazos de Arsenal y Chelsea. El liderato se queda a diez puntos y la Champions a dos. El Leeds, uno de los recién ascendidos, se mantiene de momento fuera de las posiciones de descenso, con quince puntos, tres más que el West Ham United, que marca el descenso pero que aún tiene que jugar esta jornada.