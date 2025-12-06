¿Messi y CR7 contra quién? La IA anuncia a las selecciones que avanzarán a segunda ronda del Mundial 2026

Argentina es la defensora de la corona luego de celebrar el título en el pasado Mundial de Qatar 2022 y justo su gran estrella Lionel Messi disputará su última copa.

El sorteo del Mundial 2026 dejó los grupos establecidos a espera de conocer a las otras seis selecciones que llegarán vía repechaje a la justa que organizan Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Igualmente lo harán otras estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo y Luka Modric para darle paso a figuras emergentes como Lamine Yamal o la consolidación de Kylian Mbappé.

Con todo lo realizado, la IA hizo su respectiva predicción por medio de ChatGPT sobre lo que serán los cruces de los dieciseisavos o de la segunda fase del Mundial 2026.

La IA explicó que le dio prioridad a las selecciones que tienen una mejor posición en el ranking FIFA, además que los mejores 8 países ocupando el tercer lugar avanzarán.



LA IA Y LOS CRUCES DE DIECISEISAVOS QUE ANUNCIÓ

México vs Túnez

Corea del Sur vs Canadá

Suiza vs Sudáfrica

Brasil vs Paraguay

Marruecos vs Ecuador

Estados Unidos vs Irán

Alemania vs Arabia Saudita

Japón vs Egipto

Países Bajos vs Noruega

Bélgica vs Uruguay

España vs Senegal

Austria vs Colombia

Francia vs Ghana

Argentina vs Australia

Portugal vs Croacia

Inglaterra vs Argelia