¿Messi y CR7 contra quién? La IA anuncia a las selecciones que avanzarán a segunda ronda del Mundial 2026

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247" target="_blank">sorteo del Mundial 2026</a></b> dejó los grupos establecidos a espera de conocer a las otras seis selecciones que llegarán vía repechaje a la justa que organizan Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.Argentina es la defensora de la corona luego de celebrar el título en el pasado<b> Mundial de Qatar 2022</b> y justo su gran estrella <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/en-vivo-inter-miami-new-york-city-messi-titulo-conferencia-este-mls-mascherano-IP28414639" target="_blank">Lionel Messi</a></b> disputará su última copa.