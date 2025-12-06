Internacionales

¿Messi y CR7 contra quién? La IA anuncia a las selecciones que avanzarán a segunda ronda del Mundial 2026

El sorteo de grupos se desarrolló el viernes 5 de diciembre a la falta de conocer a las otras seis selecciones clasificadas.

    El Mundial United 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Foto internet.
El sorteo del Mundial 2026 dejó los grupos establecidos a espera de conocer a las otras seis selecciones que llegarán vía repechaje a la justa que organizan Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Argentina es la defensora de la corona luego de celebrar el título en el pasado Mundial de Qatar 2022 y justo su gran estrella Lionel Messi disputará su última copa.

Igualmente lo harán otras estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo y Luka Modric para darle paso a figuras emergentes como Lamine Yamal o la consolidación de Kylian Mbappé.

Con todo lo realizado, la IA hizo su respectiva predicción por medio de ChatGPT sobre lo que serán los cruces de los dieciseisavos o de la segunda fase del Mundial 2026.

La IA explicó que le dio prioridad a las selecciones que tienen una mejor posición en el ranking FIFA, además que los mejores 8 países ocupando el tercer lugar avanzarán.

LA IA Y LOS CRUCES DE DIECISEISAVOS QUE ANUNCIÓ
México vs Túnez
Corea del Sur vs Canadá
Suiza vs Sudáfrica
Brasil vs Paraguay
Marruecos vs Ecuador
Estados Unidos vs Irán
Alemania vs Arabia Saudita
Japón vs Egipto
Países Bajos vs Noruega
Bélgica vs Uruguay
España vs Senegal
Austria vs Colombia
Francia vs Ghana
Argentina vs Australia
Portugal vs Croacia
Inglaterra vs Argelia

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
