Pep Guardiola pidió sorpresivo fichaje para el Manchester City: ¡quería sacarlo del Real Madrid!

Manchester City no se detiene en su ambición por seguir dominando la Premier League y por eso había planificado un “fichaje” para mejorar el rendimiento de sus futbolistas. Y todo había sido por petición expresa del propio entrenado r Pep Guardiola .

Sus trabajos apuntan a la resistencia física total y disminuir por completo el riesgo de las lesiones musculares. En Madrid aseguran que el equipo marca muchos goles sobre el final del partido por la energía y el estado que tienen los futbolistas por dicha preparación.

Pintus fue fichado en 2016 por los blancos y le consultaron por su método. “Se adapta a los diferentes equipos y a las diferentes necesidades. Empujar a los jugadores hasta el límite, pero con respeto. Sé que a veces me odian. Cuando llegué al Real Madrid, Florentino me pidió un equipo con intensidad. Le respondí que no se preocupara y dejara todo en mis manos”, explicaba el italiano.