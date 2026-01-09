Guardiola entra en pánico y Manchester City hace fichajazo millonario para no perder la Premier League

El Manchester City completó este viernes el fichaje de Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, por 62,5 millones de libras (72 millones de euros).Semenyo, que ha firmado un contrato de cinco años y medio, se convierte en el primer fichaje del City en este mercado invernal con el que tratan de revertir la situación actual, tras ver frenadas sus aspiraciones de conquistar la Premier League, distanciado a seis puntos del Arsenal tras cosechar tres empates seguidos contra Sunderland, Chelsea y Brighton &amp; Hove Albion.