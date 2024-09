Pep Guardiola lo confiesa: “No tengo WhatsApp, ni Instagram, ni Tik Tok; solo tengo un móvil...”

Pep Guardiola ha mostrado su lado más personal en una entrevista con Sky Sports. El técnico del Manchester City , que afrontaría su último año en el club, revela que no le interesan las redes sociales y que solo tiene su celular para recibir y hacer llamadas.

“Los jugadores no nos escuchan, no entienden nuestras instrucciones, es una cosa estúpida explicarles ‘haz esto o haz lo otro’. Están demasiado centrados en jugar. Vamos allí a transmitirles nuestra energía”, cuenta el DT sobre algunas de sus experiencias deportivas.

Guardiola prefiere que los jugadores hablen entre ellos y que tuviesen cierta libertad. “De camino a los partidos prefiero estar con el staff y no molestar a los jugadores. Los veo siempre. Ellos no quieren verme y yo no quiero verlos a ellos”, dijo en tono de broma al hablar de la llegada en bus al estadio.

Y es que previo a los partidos, la plantilla del City viaja en un bus mientras que Pep y sus asistentes viajan aparte rumbo a los escenarios.