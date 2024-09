Ten Hag le respondió a Cristiano Ronaldo en la conferencia del United: “Él está lejos de Manchester...”

La estrella portuguesa aclaró que su relación con el técnico no fue la mejor y que por eso decidió dejar el club para aventurarse en Arabia Saudita.

“El Manchester United necesita reconstruir todo. El entrenador decía que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones. Quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. Vamos a intentarlo, hay que hacerlo. Eso debería decir”, apuntaba Ronaldo.

Tras esas declaraciones, Ten Hag no tardó en responder y lo hizo este jueves durante la conferencia previo al partido del sábado contra Southampton por la cuarta jornada de la liga inglesa.

El técnico neerlandés, de 54 años, intentó no darle mucha importancia a los comentarios de Ronaldo, aunque respeta su opinión.

“Dijo que el Manchester United no puede ganar la Premier League. Lo dijo, si lees bien el artículo”, señala Ten Hag. “Ronaldo está lejos, en Arabia Saudita, lejos de Manchester. Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien”, cerró el DT.