Cristiano Ronaldo revela lo que nunca le gustó de Ten Hag en el United: “No puedes decir eso”

En una de sus intervenciones más recientes, del delantero se refirió específicamente a su tiempo bajo la dirección de Erik ten Hag en su última etapa con Manchester United.

Cristiano recuerda que su relación con el técnico neerlandés fue complicada y cuál fue uno de los aspectos que menos le agradó de él.

“El Manchester United necesita reconstruir todo, en mi opinión. El entrenador decía que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones”, señaló Ronaldo. “Quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. Vamos a intentarlo, hay que hacerlo. Eso debería decir”, añadió.

Pese a la llegada de Sir Jim Ratcliffe como nuevo propietario del United, Ten Hag sigue al frente del equipo. Sin embargo, para CR7 el problema no radica en la propiedad sino en el liderazgo del DT.