“Guardiola me desafió: quítale el balón a Messi sin darle una patada; probé de todo y me hundió en la miseria”

Leo Messi ha recibido todo tipos de elogios de sus rivales lo largo de su carrera. Pero sus compañeros también ha tenido que sufrir el talento del argentino en los entrenamientos y uno de los que fue humillado es nada más que Carles Puyol.

El exdefensor del Barcelona recuerda la práctica en la que tenía que marcar a Messi. Aquel equipo era dirigido por Pep Guardiola y el entrenador desafió a Puyol: quitarle el balón a Leo sin darle una sola patada. En esa época, el rosarino era más joven y tenía mucha velocidad y potencia.

“Recuerdo al inicio de la etapa con Guardiola en que hacíamos unos partidos cortos. En uno de ellos me propuso hacerle un marcaje individual y la verdad es que me hundió en la miseria. Incluso Pep me puso una condición: no darle ninguna patada. Y yo le respondí que si quería que no le diese ninguna patada, que parase el entrenamiento”, confesó Puyol en diálogo con Mundo Deportivo.