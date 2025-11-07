Pep Guardiola cumplirá 1,000 partidos como DT y reveló quién ha sido su rival más duro: "No puede haber nada mejor"

Desde su comienzo en el <b>Barcelona B</b>, <b>Guardiola </b>se ha acostumbrado al éxito allá por donde ha pasado. Con el filial blaugrana ganó el título de la por entonces Tercera división española, lo que le valió el salto al primer equipo. En él se vio el carácter necesario para acabar con las vacas sagradas y confianza a los jóvenes. No solo limpió el vestuario de los <b>Deco</b>, <b>Ronaldinho </b>y compañía, sino que sacó a la palestra a <b>Pedro </b>y <b>Sergio Busquets</b>.En el Camp Nou ganó el sextete de 2009, tres ligas, dos Copas del Rey y dos Ligas de Campeones, y se marchó extenuado por la guerra con <b>José Mourinho</b> y el <b>Real Madrid</b>.