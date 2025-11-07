Pep Guardiola cumplirá 1,000 partidos como DT y reveló quién ha sido su rival más duro: "No puede haber nada mejor"

Manchester City se enfrenta este domingo en su estadio al Liverpool por la jornada 11 de la Premier League antes del parón de selecciones. Pep Guardiola cumplirá 1.000 partido como entrenador y en la previa reveló quién ha sido el rival más complicado en su carrera.

Sin titubear por un segundo, el técnico español revela que el propio Liverpool, cuando era dirigido por el alemán Jurgen Klopp, es el equipo que más lo hizo sufrir en el banquillo.

"Llevo mucho tiempo en este país y claro, el Barcelona tuvo un gran impacto en mi vida, como recogepelotas, como jugador y entrenador, y el Bayern fue una gran etapa también, pero el Liverpool, con Klopp, ha sido el rival más importante de este país y no puede haber nada mejor. Es el destino", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Pep afirmó que no esperaba llegar a esta cifra cuando empezó a entrenar en el filial del Barcelona, pero que ha sido muy feliz.

"No he disfrutado cada momento, pero he disfrutado mucho de este viaje. He sido muy afortunado. Hemos ganado muchas cosas increíbles en el Barcelona, en el Bayern y aquí. Es muy difícil llegar a 1.000 partidos y si empezara de nuevo, no llegaría", explicó.