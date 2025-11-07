Internacionales

Pep Guardiola cumplirá 1,000 partidos como DT y reveló quién ha sido su rival más duro: "No puede haber nada mejor"

El catalán dirigirá este fin de semana su partido 1,000 como técnico y señala al equipo que más lo complicó.

  • Pep Guardiola cumplirá 1,000 partidos como DT y reveló quién ha sido su rival más duro: No puede haber nada mejor
2025-11-07

Manchester City se enfrenta este domingo en su estadio al Liverpool por la jornada 11 de la Premier League antes del parón de selecciones. Pep Guardiola cumplirá 1.000 partido como entrenador y en la previa reveló quién ha sido el rival más complicado en su carrera.

Sin titubear por un segundo, el técnico español revela que el propio Liverpool, cuando era dirigido por el alemán Jurgen Klopp, es el equipo que más lo hizo sufrir en el banquillo.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

"Llevo mucho tiempo en este país y claro, el Barcelona tuvo un gran impacto en mi vida, como recogepelotas, como jugador y entrenador, y el Bayern fue una gran etapa también, pero el Liverpool, con Klopp, ha sido el rival más importante de este país y no puede haber nada mejor. Es el destino", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Pep afirmó que no esperaba llegar a esta cifra cuando empezó a entrenar en el filial del Barcelona, pero que ha sido muy feliz.

"No he disfrutado cada momento, pero he disfrutado mucho de este viaje. He sido muy afortunado. Hemos ganado muchas cosas increíbles en el Barcelona, en el Bayern y aquí. Es muy difícil llegar a 1.000 partidos y si empezara de nuevo, no llegaría", explicó.

Guardiola lo borró del City y el jugador pide irse ya mismo: la imagen que subió en Instagram

Guardiola no quiso quedarse con su partido favorito y dijo que de algunos guarda buenos recuerdos y de otros no tantos.

"Es parte del viaje, aprendes y mejoras. Mañana el sol saldrá de nuevo y tienes un nuevo partido por delante", respondió el catalán.

SU CARRERA COMO DT

Desde su comienzo en el Barcelona B, Guardiola se ha acostumbrado al éxito allá por donde ha pasado. Con el filial blaugrana ganó el título de la por entonces Tercera división española, lo que le valió el salto al primer equipo. En él se vio el carácter necesario para acabar con las vacas sagradas y confianza a los jóvenes. No solo limpió el vestuario de los Deco, Ronaldinho y compañía, sino que sacó a la palestra a Pedro y Sergio Busquets.

En el Camp Nou ganó el sextete de 2009, tres ligas, dos Copas del Rey y dos Ligas de Campeones, y se marchó extenuado por la guerra con José Mourinho y el Real Madrid.

Haaland impacta al contradecir a Pep Guardiola tras compararlo con Messi y Cristiano Ronaldo: "Nadie puede acercarse..."

Tras un año sabático, firmó por el Bayern Múnich y con los bávaros lo ganó todo a excepción de la Champions, siempre frenado en semifinales, y el capricho menor de la Supercopa alemana.

De Alemania dio el salto lógico a Inglaterra y con el Manchester City encontró su relación más estable. Nueve temporadas después, Pep ha ganado seis Premier League, cuatro de ellas consecutivas, una Champions (la primera en la historia del club) dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga seguidas.

Los títulos que adornan sus estanterías son el resultado de implementar una revolución en el juego basada en la posesión y que ha supuesto una ruptura conceptual a la altura de la que provocó Rinus Michels en los 70.

Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (Chelsea), Cesc Fábregas (Como), Vincent Kompany (Bayern de Múnich) y Xabi Alonso (Real Madrid) son alumnos aventajados de la escuela Guardiola.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Premier League
|
Técnico
|
Guardiola
|
Manchester City
|
Liverpool
|