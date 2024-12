Guardiola se molestó y les respondió a los aficionados de Liverpool tras los cánticos: “No me lo esperaba de Anfield”

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, comentó, tras sumar una nueva derrota este domingo en Anfield ante el Liverpool, a cuya afición, que le cantaba que le iban a echar, le mostró con sus manos seis dedos en señal de las Premier que ha ganado, indicó que en todos los campos quieren despedirle y que no se lo esperaba en el feudo ‘red’.

“Todos los estadios quieren despedirme, ¡empezó en Brighton! Quizá tengan razón con los resultados que estamos teniendo. No me lo esperaba en Anfield. No lo hicieron con el 1-0 sino con el 2-0. Quizá deberían haberlo cantado antes. No me lo esperaba de la gente del Liverpool, pero está bien. Es parte del juego y lo entiendo perfectamente. Hemos tenido batallas increíbles juntos. Les tengo respeto”, indicó en Sky Sports.