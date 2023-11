Equipo de la Bundesliga despide a jugador por opinar de la guerra entre Palestina e Israel y él responde: “Gaza es un infierno”

- Versiones contrapuestas -

Sin embargo, El Ghazi precisó su postura este miércoles de nuevo en Instagram, negando haberse distanciado de su mensaje inicial.

“No me arrepiento o no tengo remordimientos sobre mi postura. No me distancio de lo que dije o de estar, hoy y hasta mi último aliento, en favor de la humanidad y de los oprimidos”, aseguró el futbolista, sin retomar la fórmula “Del río al mar, Palestina será libre”. Sí que pidió “el final de las matanzas en Gaza”.

“Todo otro comunicado, comentario o disculpas que me han atribuido no son correctos factualmente y yo no los he autorizado”, precisó.