Benzema manda un mensaje de apoyo a Palestina y jugador de Israel lo insulta en cinco idiomas diferentes

El delantero del Al- Ittihad , Karim Benzema , quiso dejar unas palabras para los habitantes de Gaza. “Todas nuestras oraciones están con las victimas de estos bombarderos injustos que no perdonan a mujeres ni niños”, escribió en su cuenta personal de X, ex Twitter.

Estas palabras del ex Real Madrid no le gustaron nada al ex portero israelí y del Mallorca, Dudu Auoate, que no dudó en insultarle en inglés, árabe, francés, hebreo y español. “Eres un hijo de put*”, le dedicó.

Hace unos días, el mismo portero habló del conflicto sobre su perspectiva. “No queríamos la guerra, pero esto nos ha hecho más fuertes que nunca”, comentó entonces a ‘Relevo’.