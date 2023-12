Gündogan se cansa y rompe el silencio sobre las polémicas palabras del Clásico y aclara su futuro para el próximo año

Ilkay Gündogan, centrocampista del FC Barcelona, se suelta y habla sobre todas las polémicas que le han rodeado en las últimas semanas. Empezó explicando cuál fue la intención de sus declaraciones después de perder el Clásico ante Real Madrid, cuando mostró su descontento porque no había visto enfado entre sus compañeros dentro del vestuario.

“No me puedo poner en la piel de los otros para saber cómo lo recibieron, pero solo dije honestamente mi opinión y mi intención no era atacar a nadie ni a nada. Quiero decir, que siempre que critico a mi equipo, por lo que sea, por supuesto, me incluyo yo”, señaló el ex capitán del City.

OTRAS PALABRAS DE GÜNDOGAN

Autocritica “Siempre empiezo conmigo mismo. Creo que tengo suficiente experiencia para saber cómo funciona este negocio, pero primero siempre me miro al espejo y me juzgo a mí mismo primero y no a los demás. Quiero que lo hagamos lo mejor posible porque veo en este equipo mucho potencial, mucha calidad”, destacó el germano.

Es un jugador exigente “Y sí, solo quiero hacerlo mejor cada vez. Y aunque podríamos ganar el próximo partido, 3-4, 5-0, veré aún cosas que podemos mejorar. Tal vez sea también un poco mi forma de ser, mi mentalidad, pero nunca es con malas intenciones o lo que sea”, aclaró. El rumo de irse para Galatasaray en mercado de invierno “Probablemente necesito acostumbrarme, hay mucho ruido alrededor. Y lo que está pasando, y cada imitación y truco tuyo, ya sabes, en juegos o lo que sea va a ser analizado. Pero, por supuesto, se necesita algo de tiempo de adaptación para llegar a un nuevo país, una nueva cultura, una nueva ciudad, nueva gente, ya sabes, una nueva forma de jugar al fútbol, pero estoy muy feliz donde estoy ahora. Me estoy adaptando cada vez mejor. Encontré un hogar, un hogar también con familia. Entonces, en términos de sentirnos felices y apreciar donde estamos, estamos en un muy buen momento ahora mismo como familia”. Añadió que “yo, para ser honesto, ya sabes, jugando todos estos partidos, y obviamente, ahora con esta victoria importante de Champions. Ahora queremos acercarnos a los primeros puestos de LaLiga”.

¿PROBLMAS CON DE JONG Y PEDRI?

Habló de lo que dijeron que no se entiende con Pedri y De Jong en el medio “Para ser honesto, escucho esa historia por primera vez, ahora mismo. Pero otra vez, simplemente muestra cuánto ruido hay también alrededor. Si jugamos bien juntos, leerás lo bien que encajamos entre nosotros. Supongo que es algo que necesito aceptar, pero todas las historia de afuera y lo que está pasando”, señaló.

“Tengo que decirte que me sentí muy cómodo jugando con Frenkie y Pedri. Creo que tuvimos algunas dificultades en el último partido, pero también jugamos contra un buen equipo. Así que ni en Champions ni en LaLiga no hay ningún equipo que puedas esperar dominar todo el partido. Yo me sentí muy cómodo teniendo a estos dos jugadores increíbles y brillantes a mi lado. Y, honestamente, no hay que olvidar que ambos han regresado recientemente después de varias semanas lesionados. Necesitamos más tiempo juntos, jugando unos con otros para acostumbrarnos y entonces seguro que las cosas irán mucho mejor”, comentó el capitán de la selección alemana. Clasificación para octavos de Champions “Nos da confianza y demuestra que estamos en el buen camino. Estamos haciendo las cosas bien, aunque sabemos que todavía tenemos que mejorar cosas, en la forma en que jugamos, en la forma como defendemos, como atacamos..., pero creo que para este club, especialmente después de dos años jugando la Europa League, significa mucho volver a estar en los octavos de la Champions. Se sintió como un pequeño alivio, pero totalmente merecida por la forma como hemos jugador en la fase de grupos”, señaló. “Esto nos puede dar un impulso de confianza y solo vibraciones positivas para los grandes partidos de Liga que nos vienen ahora”, agregó. El centrocampista azulgrana también opinó el partido ante el Atlético de este domingo en Montjuïc. “El Atlético es siempre un equipo muy incómodo contra el que jugar. He jugado varias veces con el City. Los he visto muchas veces en diferentes ocasiones y pienso que defiende de forma tan agresiva, tan estables, físicamente, que es un rival muy exigente. En la delantera tienen mucha movilidad, flexibilidad y técnicamente jugadores increíbles que pueden marcar muchos goles. Ya le ganaron al Real Madrid en el derbi que jugaron en casa”, recordó el alemán.