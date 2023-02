La sorpresiva reflexión sobre Haaland: “Puede que haya elegido al club equivocado; antes se veía su velocidad endiablada”

“Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él”, comentó el histórico exdefensor del Liverpool en Sky Sports.

Y añadió: “Ahora no lo vemos todo de Haaland y el Manchester City, y no por Haaland. Se puede decir que es un equipo diferente, pero ha marcado exactamente la misma cantidad de goles”.

“Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland”, señala Carragher. “Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland, pero de nuevo no es culpa suya. El City no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola. Sus jugadores no tienen la energía, la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo”.

Para cerrar dijo: “Haaland seguirá marcando goles. Pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido”.