Haaland da aliento a Guardiola: Manchester City propina goleada y recupera la memoria en la Premier League

La declaración de intenciones más evidente de Guardiola es la repetición del once titular seis días después. El técnico lo replicó este sábado en su casa. La fortuna le dio la razón. No hay otra cuestión más acorde al 1-0, surgido de Savinho, cuando el cronómetro surcaba el minuto 9 y el City se sentía dentro de otro laberinto: nervioso y vulnerable.

No hay excusas ni matices en el juego, en las ocasiones creadas o los goles esperados, a los que recurrió alguna vez el técnico para explicar una racha desconocida y terrorífica. La pasada jornada ganó al Leicester por eficacia. Ni más ni menos. Modo resistencia. Sin el dominio. La actual también, porque la concretó en un primer tiempo aún gris contra el grupo de Lopetegui, que empezó bien y decayó después, doblegado en 42 minutos y zarandeado con un 4-0 en 57. Ha recibido nueve tantos en sus dos últimos compromisos.

Tan solo es aún su tercera victoria en los últimos 15 partidos oficiales. La tercera en las últimas jornadas de la ‘Premier League ’. Pero también la segunda consecutiva. No enlazaba dos partidos ganados desde finales del pasado mes de octubre. Es oro para el Manchester City en una situación como la actual, cuando los resultados son lo único válido para todos.

El extremo brasileño centró al área. Sin más. Lo transformó en gol el rebote en Coufal, decisivo para desactivar de la acción al portero Alphonse Areola y para poner en ventaja al conjunto celeste en un momento comprometido. Antes del 1-0, el West Ham había contado hasta dos ocasiones claras: una de Kudus y otra rematada fatal por Soucek.

Como le ocurre en esta secuencia impensable que sufre desde finales del pasado octubre, el Manchester City de Guardiola es un equipo al que sólo se le reconoce en algún instante, más allá de los colores y los nombres de las camisetas. Ni sus niveles individuales ni su rendimiento colectivo están a la altura de su pasado más reciente, aunque, con todo lo que eso significa, tiene recursos para vencer. No necesita brillar.

Su aspecto está visiblemente desfigurado casi en cada mecanismo que antes dominaba. No presiona bien, no maneja ninguna de las transiciones como antes -ni en ataque ni en defensa-, su defensa transmite una vulnerabilidad impropia de los meses y los años pasados, Erling Haaland aparece poco, Bernardo Silva o Kevin de Bruyne no son nada determinantes en el otro área... Pero le dio para ganar esta jornada y la anterior.