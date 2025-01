Rechazó jugar con su equipo para anunciar que se va al Inter Miami de Messi; será su segundo fichaje para 2025

“Hemos decidido que era mejor no llevarlo. Hay opciones de que pueda salir y creemos que lo mejor para todas las partes es que no viaje. Si se da, perfecto, si no será un jugador más. Lo mejor para él, para su cabeza, es no entrar en la convocatoria”, explicó Giráldez sobre la ausencia de Tadeo Allende.

Otro de los futbolistas que se ha quedado fuera de la convocatoria es el central Josehp Aidoo, a quien la dirección deportiva busca una salida tras perder protagonismo en el equipo desde su grave lesión en el tendón de Aquiles.