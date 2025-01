Cristiano Ronaldo señaló al mejor jugador de la historia: “no hay jugador más completo; no vi a nadie así”

También lo confirmó Pierce Morgan, periodista británico con una cercana relación con Cristiano Ronaldo.

“Tuve una conversación muy interesante con Cristiano cenando luego de la primera entrevista que le hice. Fue sumamente respetuoso con Messi cuando le pregunté por quién fue el mejor futbolista que vio jugar”, le confió Morgan a talkSPORT en 2022.

Cristiano también aclaró y reconció que la pregunta de Morgan no fue del todo precisa: “Me dijo ‘Estas haciendo la pregunta equivocada, no me estas preguntando quién es el mejor jugador’, porque claro, no se ha visto a sí mismo en cancha jugando”, detalló Morgan.