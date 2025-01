“Me arrepiento de haberle dicho no a Florentino Pérez; es uno de mis grandes errores, solo quería volver al Chelsea”

Mourinho llegó a ser técnico merengue durante tres temporadas hasta que se marchó en 2013 para volver al Chelsea, club donde se puso el propio apodo “the special one”.

Antes de irse del Real Madrid, José recibió una propuesta de Florentino para que se quedara, pero el técnico la declinó y ahora cuenta que se arrepiente de haberlo hecho.

“Si hablamos de partidos, me arrepiento de muchos, porque cuando perdemos siempre pensamos que podríamos haberlo hecho de otra manera, y perdí muchos. Ahora, si hablamos de opciones profesionales, rechazar la propuesta de Florentino Pérez. Me dijo: ‘Mou, no te vayas ahora, ya has hecho lo difícil y ahora viene lo bueno’. Sabía que sería así, quedarme habría sido la decisión correcta, pero después de tres años en España, con grandes dificultades, quería volver al Chelsea. Fue una elección emocional”, explica en Corriere dello Sport.