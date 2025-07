Mascherano no está de acuerdo por primera vez con la MLS sobre la sanción de Messi: "Para llenar estadios, nadie se queja"

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, criticó este sábado la sanción de la MLS a Lionel Messi y a Jordi Alba por ausentarse del All-Star, lo que no les permitió jugar esta noche en el 0-0 en casa contra el Cincinnati.

"No vine acá ni para criticar a la MLS ni para cambiar las reglas. Nos adaptamos a lo que sucedió, más allá de que no comparto la decisión, no la comparto para nada", dijo en el inicio de su rueda de prensa.

El técnico reconoció que le parece "extraño" que "un día se diga una cosa y al otro día se tome otra decisión", una alusión a que el comisionado de la MLS, Don Garber, evitara el miércoles confirmar la suspensión a Messi y Jordi Alba. Finalmente el viernes se anunció la sanción por parte de la liga.