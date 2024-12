Hansi Flick tras volver a ganar con Barcelona y revela por qué no jugó Lewadowski: “Estoy feliz, se acabó un noviembre de mie***”

“Estoy contento. Hemos tenido oportunidades. Podíamos haber marcado más goles. Tras el descanso, hemos hablado de lo que teníamos que hacer y estoy feliz con estos tres puntos. Me gusta que el equipo luche los 90 minutos o lo que dure el encuentro. Sólo me he relajado cuando he visto que añadían sólo tres minutos”.

Lamine Yamal

“Es siempre importante, marca la diferencia. Podría haber marcado uno o dos goles. Ha jugado muy bien, ha asistido... tiene gran calidad. Le necesitamos. Pero no sólo él ha jugado bien, los demás, también. La defensa también ha estado bien. No es fácil para la zaga por cómo jugamos. Cubarsí está jugando como un futbolista experimentado, también Pedri, Raphinha... hay muchos jugadores que han vuelto tras causar baja y no es fácil volver y estar al cien por cien. Estoy contento porque ha marcado Ferran, Frenkie... ha vuelto Éric... así tengo más opciones”.

Ferran Torres

“Es importante para él meter goles. Lewandowski necesitaba descanso, había que cuidarle. Ferran ha logrado anotar el primer gol. Hoy no era necesario jugar con Lewandowski”.

Lewandowski

“Si soy honesto, ayer no era mi plan que no jugara. Pero tenía una sensación y he hablado con mis ayudantes. También pensé en la posibilidad de que descansara, pero está muy bien, como hemos visto”.