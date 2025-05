El uruguayo, que se recuperó de una grave lesión de rodilla y amagó con marcharse durante el pasado mercado invernal a la Juventus , ha sido relegado al banquillo y ya no tiene el cartel de 'intocable' en la entidad.

La continuidad de Ronald Araujo en Barcelona no está garantizada. Aunque fue uno de los pilares defensivos con Xavi Hernández , la situación con Hansi Flick ha cambiado por completo y su futuro parece estar fuera del equipo azulgrana.

"No se trata de una intención urgente por venderlo, pero sí de una postura pragmática dada la complicada situación económica del club y las necesidades de reestructurar el equipo para el proyecto de Flick", señala El Nacional .

Sin embargo, el gran problema no está en Barcelona, sino en el propio futbolista. Araujo no quiere escuchar ofertas de Arabia y considera que aún puede demostrar su calidad, pese a que fue apuntado por la afición blaugrana en la eliminación en Champions. Además no vio minutos en el último Clásico ante Real Madrid.

El charrúa quiere mantenerse en la élite, especialmente con el Mundial-2026 en el horizonte. Es consciente que seguir en el Barça es la clave para poder recibir las convocatorias de la selección uruguaya.