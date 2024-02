Hazard liquidó a Haaland y Pep Guardiola envía respuesta: “No veo el fútbol por él, no es mi manera”

Eden Hazard, futbolista ya retirado, volvió a dar declaraciones y esta vez el protagonista que recibió un duro dardo de su parte fue Erling Haaland.

El noruego que es goleador de raza fue liquidado por el belga en el podcast de su amigo y excompañero en el Chelsea, John Obi Mikel. Pero no solo Haaland recibió un plazo también fueron Zidane, Ancelotti, el Real Madrid... Hazard hizo referencia a Haaland cuando habló del Balón de Oro: “El Balón de Oro de ahora va de quien marca más goles y gana la Champions. Es opinión. Si hablas de mejor jugador ahora... No sé, Haaland es genial, ganó la Champions y merece el Balón de Oro. Para mí, como jugador de fútbol, no es la manera que me gusta ver fútbol. Amo marcar goles. Claro que le respeto, pero no veo fútbol para ver a Haaland. Veo fútbol para ver a Bernardo Silva, De Bruyne, Bellingham, Grealish... “.

Además, dedicó palabras para la nueva rivalidad entre Haaland y Kylian Mbappé, mostrando más admiración por el segundo: “Mbappé y Haaland son diferentes. Si hablas de Haaland es el que marca 50 goles cada temporada jugando bien o mal. No he visto nada así. Marca cada partido tres goles. En el área, es imparable... Mbappé y Vinicius son distintos. Vinicius va a llegar a ese nivel. No sé si ganará el Balón de Oro, pero es top y está a ese nivel. Y Rodrygo, soy muy fan de Rodrygo”. En este sentido, Hazard lo dijo hace poco y volvió a repetirlo: “Para mí Messi es mejor”. El belga lo sabe. “Si hablamos de fútbol. Cristiano Ronaldo es el mejor marcando goles, ganar títulos... El tipo es una máquina. Mira, tiene 39 y sigue marcando goles. Por mi manera de jugar, para mí, es Messi. Para mí el mejor es Zidane, luego Obi Mikel y Messi (risas)”.

Tampoco se olvidó de su lesión en el Real Madrid: “Creo que tuve mala suerte en esa etapa con el COVID. Fui a Dallas (EEUU) a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba el COVID. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio. Cuando volvimos al campo, me machaqué, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí toda la temporada después. El resto, ya sabes la historia”. Y cerró: “Hacía ejercicios en casa y para mí, era suficiente. No pensé que había que hacer más. Después de dos meses me di cuenta que si debí hacer más. Cuando volví al campo, lo noté. Y estuvimos así de cerca de ser campeones, así que le decía a Zidane “quiero ayudar, quiero empujar” y luego el día que acabamos campeones dije “no, no puedo hacer más, estoy acabado”. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada”.

-PEP GUARDIOLA RESPONDIÓ-