Un Huijsen que insistió en su discurso de amor por el Real Madrid durante su presentación. “Es el mejor día de mi vida. Para mi es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Respecto a ofertas de otros equipos, el Real Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido”.

”La salida de balón es algo que tengo, aparte de defender. No ha sido un club en especial, he ido evolucionando e intentando mejorar cada día”, añadió. “¿En qué puedo mejorar? Todo. Para eso trabajo todos los días”, completó.

Por otro lado, habló de su ídolo, Sergio Ramos, y aseguró estar preparado para afrontar el gran reto que le espera. “Ramos me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi gran ídolo, el mejor central de la historia. No me quedaría solo con una cosa de él porque para mí es el central más completo”, declaró.

“Mi primer recuerdo bonito es la final de 2014, la del gol de Sergio Ramos en el añadido. Tenía nueve años”, añadió.