La charla inesperada de Ibai Llanos con el Chicharito Hernández y el mexicano termina llorando: ‘‘¿Qué acaba de pasar?’’

Pero justo en ese momento, en el chat estaba un futbolista que sigue en activo en la MLS, Javier Hernández. Entonces Llanos, cuando se dio cuenta, no se lo podía creer y le lanzó la propuesta. “Qué ilusión me haría que jugaras con nosotros, Chicharito”, dijo.

“Necesito una estrella. He soñado y he dicho: ‘Me encantaría el Chicharito Hernández de delantero’. Pero me han dicho que estabas en activo en la MLS. Entonces ahí ya lo he visto complicado”, añadió Llanos.

Ante esto, el delantero azteca señaló que se encuentra en el parón invernal de la MLS y que podría jugar: “Aquí la situación es que yo no tengo partidos hasta el 25 de febrero con el Galaxy”.

“Tiene que entrar un intermediario, porque todavía soy un empleado de la mejor organización de la MLS, pero Ibai, podríamos intentarlo. Ibai, imaginemos cosas chingonas”, explicó Hernández.