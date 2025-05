¡Nadie se dio cuenta! Confirmó su adiós tras el Real Madrid-Real Sociedad: "Me voy en paz; yo no caigo tan mal..."

Imanol Alguacil, quien se despidió este sábado como entrenador de la Real Sociedad, eligió su celebración en rueda de prensa, con la bufanda del club cantando el himno, del título de Copa del Rey logrado en 2020 como su “mejor recuerdo” en sus siéntete temporadas y media como técnico.

“Me gustaría que se me recordara como lo que he sido, un aficionado más de la Real Sociedad. Aunque a mi familia no le gusta la imagen de la bufanda, es el mejor recuerdo e imagen de lo que he sentido desde el inicio. No hay nada más grande que hacer feliz a tu gente”, dijo en rueda de prensa tras el encuentro ante el Real Madrid.

“Son tantas cosas las que he vivido con estos jugadores que se lo debo todo. Han sido mi familia. He dejado la mía propia por ellos y me llevo esa felicidad y el cariño de todos los jugadores”, señaló. Alguacil aseguró que deja el cargo “tranquilo” y “en paz”. “He disfrutado. Muchos entrenadores antes, como Ancelotti, me dijeron que hay que saber elegir el momento de salir de tu club. He estirado bastante, he forzado mucho a todos los niveles y estamentos. He elegido muy bien el momento. Me ha dado tiempo a disfrutar las últimas semanas”, aseguró. “Me hubiera gustado conseguir el objetivo de la Liga Europa, pero el no lograrlo nos ha permitido después poder disfrutar de mi despedida y de algunos compañeros. Me voy tranquilo, en paz y muy feliz”, completó.