Independiente es un quilombo: Se cae la pretemporada en Miami y amistoso contra el Olimpia de Honduras solo fue una ilusión

“Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”, explicó Independiente mediante un comunicado que difundió en las redes sociales.

Por esto, desde Avellaneda fueron claros: “Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a Black &White INC, por daños y perjuicios e incumplimento de contrato”.

Desde ya, la Comisión Directiva junto al Cuerpo Técnico están abocados a la organización de una nueva alternativa de pretemporada para seguir con la planificación de entrenamientos de cara al comienzo de las competiciones oficiales. Cabe aclarar que se sigue trabajando para disputar los amistosos programados en pos de no alterar los tiempos de trabajo de los futbolistas.

Finalmente, queremos destacar la colaboración en todo momento de la Asociación de Fútbol Argentino y de la señal televisiva ESPN. quienes a la par del club fueron resolviendo los reiterados incumplimientos de la empresa denunciada.

Los amistosos que estaban previstos:

7 de enero vs. Sporting Cristal

13 de enero vs. Deportivo Cali

19 de enero vs. Olimpia de Honduras