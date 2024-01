¿Dejaría el Olimpia por irse al Saprissa? La contundente respuesta de Pedro Troglio sobre su futuro tras ser tricampeón

Por esta razón, hay muchas dudas sobre si la relación de Troglio con Olimpia dudará más allá del siguiente torneo, pues al termino del Clausura 2024, el contrato del entrenador expirará, sin embargo, no tiene ilusiones sobre dónde le gustaría dirigir.

En una entrevista con Tigo Sports Costa Rica, el técnico del Olimpia fue consultado si le gustaría mudarse al país tico para tomar las riendas del Saprissa, el rival directo del León en la región, a lo que su respuesta fue contundente.

”No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”, contestó Troglio a la consulta del periodista Gustavo López.